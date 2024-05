Hagelgewitter und Schauer zogen über Steiermark

Der Starkregen sorgte teils für „kleinere, lokale Einsätze“, sagt Feuerwehr-Pressesprecher Thomas Maier. In der Nacht auf Freitag krachte ein Baum in Thal auf die Straße, tagsüber kam es zu kleineren Überflutungen in Wörth an der Lafnitz und Steinberg-Rohrbach. Auch von einem überschwemmten Keller in Sebersdorf berichtet Meier. In Graz standen Schlossbergbahn und einzelne Buslinien kurzzeitig still.