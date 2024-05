Zwei Mädchen bei Sturz mit Moped verletzt

Die 15-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 20.30 Uhr vom Kreisverkehr Oskar-Pirlo-Straße in Richtung Kreisverkehr Rosenheimer Straße. Am Sozius saß ihre gleichaltrige Mitfahrerin. Direkt vor dem Moped fuhr ein weißer Pkw mit deutschem Kennzeichen. Dieser bremste plötzlich abrupt.