Fucking im Museum: Neue Heimat für Kult-Ortstafel

Eine Ortstafel von Fucking ist seit Sonntag in Wien zu bestaunen. Die oberösterreichische Gemeinde Tarsdorf (Bezirk Braunau) nahe der bayrischen Grenze habe eines der letzten Schilder dem Haus der Geschichte Österreich geschenkt, teilte Museumsdirektorin Monika Sommer mit. Durch den Hype in sozialen Netzwerken war Fucking wegen der Namensgleichheit mit einem obszönen englischen Begriff zum Ziel vieler Menschen geworden, die sich mit der Ortstafel ablichten wollten. Die gerade einmal 100 Bewohner fühlten sich davon so gestört, dass sie Fucking zu Jahresbeginn in Fugging umbenannten.