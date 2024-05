Terrorismus-Expertin zieht es heim ins Waldviertel

Als neue und erst fünfte weibliche Bezirkspolizeikommandantin in Niederösterreich geht Nicole Trappl zurück in ihre Heimat Zwettl. Die 41-Jährige gab damit ihre Position als stellvertretende Leiterin des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in St. Pölten ab. Zuvor war sie als leitende Beamtin in mehreren Abteilungen der Landespolizeidirektion eingesetzt.