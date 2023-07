Ruf nach Haftbefehl für Minibambini-Chefin

Viele Fragen, keine einzige Antwort

Im Konkursverfahren versucht Masseverwalter Christoph Erler unabhängig von den Staatsanwälten Licht ins Minibambini-Dunkel zu bringen: Durch Berge an Dokumenten hat er sich gewühlt und fünf Dutzend Mails und fast ebenso viele eingeschriebene Briefe an Vesna J. geschickt, damit sie Fragen zu undurchsichtigen Rechnungen, in bar entnommenen Geldern und anderen fragwürdigen Handlungen beantwortet. Antwort bekam er nie. Er setzt seine Hoffnungen nun darauf, dass Vesna J. zur Fahndung ausgeschrieben wird.