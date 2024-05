Alte weise Männer | Grüne Flatulenzen

Grüne Flatulenzen. Die Frau der Woche, für viele ist sie die Minusfrau der Woche: Lena Schilling war von Conny Bischofberger gemeinsam mit ihrer Mama ursprünglich zum Muttertags-Interview geladen – doch jetzt ging es natürlich um die schweren Vorwürfe, um die harten Attacken gegen die Spitzenkandidatin der Grünen zur EU-Wahl. Lenas Mutter gesteht, sie hatte gehofft, ihre Tochter würde nicht in die Politik gehen. Doch dort will diese weitermachen, wie sie im Interview versichert. Sie bleibe grüne Spitzenkandidatin. Schilling: „Ich bin angetreten, weil ich wirklich was bewegen will in der Europäischen Union. Weil ich Politik spannend finde, weil ich mich für Menschen einsetzen will. Das alles sind Gründe, um aufzustehen und weiterzumachen.“ Zuspruch bekam Schilling in dieser Woche ja bekanntlich überraschenderweise von FPÖ-EU-Kandidat Harald Vilimsky. Und heute in der „Krone“ auch von einem, der ansonsten herzlich wenig Herz für die Grünen zeigt: Kulturpapst Heinz Sichrovsky schreibt in seiner „Unkorrekt-Kolumne in der Sonntags-„Krone“: „Da haben die Grünen einmal eine interessante Person im Angebot, mit Herz, Riesengoschn und Einfluss auf junge Wähler. Und gleich füttern Zuträger aus der eigenen Boboblase das eigene Zentralorgan, den ,Standard´, mit blähenden Substanzen. Die Flatulenz erreicht die Stärke eines Zyklons, und wer recht hat, ist unerheblich: Nach dem Prinzip der asozialen Medien werden aus der Anonymität private Beschuldigungen vorgebracht, die wahr, halbwahr oder unwahr sein können.“ Ja, wie wahr!