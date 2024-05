Luftig durch und über die Leutascher Geisterklamm

Der Steig zieht bald hinunter ins Bayrische kurz vor Mittenwald zum Ausgang der Klamm. Weil der Wasserfallsteig hier noch gesperrt ist, heißt es, die Brücke beim Mittenwalder Klammkiosk zu überqueren und jenseits der Klamm am Fahrweg im Wald empor wandern. Wir orientieren uns dann stets an „Leutasch“, in der Folge zieht ein Steig nach oben. Der verwandelt sich in einen Fahrweg (Abstecher zur Panoramabrücke möglich) und bringt uns zurück zum Ausgangspunkt (zuletzt gleiche Route wie der Hinweg).