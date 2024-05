Geburtstagskuchen soll auf Koalition einstimmen

Der neue Stil scheint bereits in der Innsbrucker Stadtpolitik angekommen zu sein. Wie berichtet, starteten am Montag die Koalitionsgespräche zwischen der Liste JA, Grünen und SPÖ. Doch bevor es an die Arbeit ging, gab es vom designierten Bürgermeister Johannes Anzengruber einen Geburtstagskuchen für den noch amtierenden Stadtchef Georg Willi, der seinen 65. Geburtstag feierte.