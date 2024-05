Zwei Verletzte: Mehrere Verkehrsunfälle in Tirol

Ein Feiertag, schönes Wetter – für einige ein Grund, eine Tour mit dem Motorrad zu machen. Leider kommt es dabei immer wieder zu Unfällen. So kollidierte in Lermoos gegen 10.35 Uhr ein Biker (47) mit einer Pkw-Lenkerin (59), die von der Innsbrucker Straße in eine Tiefgarage abbiegen wollte. Der Motorradfahrer zog sich Verletzungen am linken Fuß zu und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Reutte gebracht.