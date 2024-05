Jeder Zweite sieht Tirol auf dem falschen Weg

Entwickelt sich Tirol in richtige Richtung?

Anfang April führte das Institut für Demoskopie & Datenanalyse (IFDD) mit Sitz in Niederösterreich eine Umfrage in Tirol durch. Dabei wurden unter anderem auch Themen und deren Wichtigkeit für die Tiroler Bevölkerung abgefragt. Zunächst gab es die Grundsatzfrage, ob sich Tirol in die richtige Richtung entwickle. 51 Prozent äußerten dazu ihre Zweifel, 32 sagten Ja und 17 Prozent waren unentschlossen.