Ein Trio fliegt – ab heute wird’s ernst

... bevor es heute ernst wird – voller Fokus auf die EURO! Vier Trainings bleiben Konrad Laimer und Co. bis zum Serbien-Test am 4. Juni in Wien, für den 30.000 Tickets weg sind. Die gute Nachricht vorne weg: alle 28 Mann (natürlich nicht Marcel Sabitzer) rückten ins Camp ein. Einige aus dem Kurz-Urlaub, Philipp Lienhart und Max Wöber aus dem Aufbau-Training. Wie fit die Sorgenkinder sind, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Für einige Wackelkandidaten beginnt heute auch das „Ausscheidungsrennen“ – ein Trio muss Rangnick bis zum 7. Juni, noch vor dem Schweiz-Länderspiel, ja noch aus seinem EURO-Kader streichen.