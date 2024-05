USA lehnen Einsatz von Waffen in Russland ab

Zuletzt waren Stimmen laut geworden, dem ukrainischen Militär den Einsatz von westlichen Waffen gegen Ziele in Russland zu erlauben. Darunter sind etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der bestehende Beschränkungen aufheben will. EU-Diplomatinnen und -diplomaten vermuteten, dass die US-Regierung dem Beispiel folgen könnte. Allerdings wolle sie eine Konfrontation der beiden größten Atommächte vermeiden und hätte deshalb wenig Interesse an einer öffentlichen Debatte darüber.