Priester wirbelt mit Luxusschlitten viel Staub auf

Pfarren verweisen darauf, worum es geht

Viel (Abgas-)Rauch um nichts – so sehen die meisten Gläubigen die Debatte um den „Luxusschlitten“ des Priesters. Im Vordergrund stehe Fronleichnam, das heutige Hochfest in der katholischen Kirche rund um den Globus. „Die andächtige Feier rückt immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten, 60 Tage nach Ostern, in den Mittelpunkt. Im Herzen tragen wir ganz bewusst das geweihte Brot, die sogenannte Hostie, als Symbol für die Gegenwart Christi“, wird erklärt. Der Glaube lebe, so die Botschaft.