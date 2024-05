Mann taucht mit Wienerin (13) unter – Fahndung!

Auch Ilvy (13) in Steiermark vermisst

Silina ist nicht das einzige Mädchen, das aktuell in Österreich vermisst wird. Auch die erst 13 Jahre alte Ilvy aus Rosental an der Kainach in der Steiermark ist seit Freitag abgängig. Ihre Familie macht sich große Sorgen. Nach dem Mädchen wird auf Hochtouren gesucht.