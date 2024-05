So wurde Kärntner Erotik-Model zum Stalking-Opfer

Zwischen dem Grafiker und der dunkelhaarigen Schönheit begann nicht nur eine Liebesbeziehung, sondern auch eine geschäftliche Zusammenarbeit. „Sie war Only-Fans-Model, aber es war nicht so gut. Also habe ich ihr geholfen“, sagt der 30-Jährige. Innerhalb kürzester Zeit soll er das Geschäft verzehnfacht haben – indem er in ihrem Namen stundenlang mit Männern chattete, Fotos und Videos auswählte. „Sie hat plötzlich 1000 Euro am Tag gemacht“, so der Mandant von Anwalt Andreas Strobl.