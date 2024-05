Skurriler Preis für Sternekoch und Kammersänger

Die Straßen waren gesperrt, die Bläser hörte man von weiten - Deutsch-Wagram in Aufruhr. Es war wieder so weit: Im Marchfelderhof wurde der Goldene Spargel verliehen. „Einmal an einen besonderen Genießer, man könnte sagen, einen Botschafter des Produkts. Und zum zweiten an jemanden, der ihn besonders gut zubereiten kann“, erklärte uns Betreiber der Kult-Gaststätte Peter Großmann.