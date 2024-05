Thorsteinn Einarsson: Legenden, Chaos & Romantik

Im Jahr 2014 nutze der damals 18-jährige Thorsteinn Einarsson selbst „Die große Chance“. Als Teilnehmer der gleichnamigen ORF-Castingshow schaffte er es ins Finale und konnte sich Platz 4 ergattern. Für das diesjährige Comeback der Sendung tauschte der Musiker Rollen und bewertete als Juror neue Talente. Was er selbst gerne im TV sieht, wenn er das Jury-Pult verlässt, verriet er in „Durchgezappt“. „Als Musiker, der viel unterwegs ist, genieße ich es, in meiner Freizeit Filme und Serien zur Entspannung anzusehen. Nach intensiven Konzerten und langen Reisen liebe ich es, beim Fernsehen den Kopf frei zu bekommen, zum Lachen gebracht zu werden oder in fantastische Welten entführt zu werden.“ Leichte Komödien, spannende Actionfilme oder fesselnde Serien wären das in Einarssons Universum, das er am liebsten mit Freunden teilt. „Am besten sind die Abende, die man gemeinsam mit Freunden verbringt, um zusammen einen Film anzuschauen. Wir verabreden uns regelmäßig zu solchen Abenden und freuen uns immer darauf!“