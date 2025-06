Fest rund um Kirschen-Cocktail feiert Jubiläum

Königin wird gekrönt

Heute feiert das Fest sein 60-Jahre-Jubiläum. Der majestätische Höhepunkt wird von den Gästen unter Jubelrufen erwartet. Seit 1966 wird jedes Jahr eine Kirschenkönigin gewählt – eine Tradition, die ohne Unterbrechung weiterlebt. Die Regentin ist Symbolfigur für die Kirschkultur der Region und wird während des Festes gekrönt. Königin Elina Hirschmann übergibt in der Nacht das Zepter an Hanna Jenny. Das wird mitten im regen Treiben in allen Ehren zelebriert, ein köstlicher Kirschen-Cocktail in einem rot-goldenen „Kelch“ darf dabei nicht fehlen.