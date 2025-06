So heiß und humorvoll ist Burgenlands Kultursommer

Wer auf die burgenländischen Kultbands „Garish“ und „Tanz Baby!“ steht, sollte heute Abend unbedingt auf Burg Schlaining vorbeischauen. Da treten beide Gruppen nach einer längeren Pause hintereinander auf. Am 4. Juli geht es in der Burgarena dann rockig weiter, wenn „Jedermann“ Philip Hochmair, begleitet von der Rockband „Die Elektrohand Gottes“, in alle Rollen schlüpft und Hugo von Hofmannsthals Stück in einen vielstimmigen Monolog verwandelt. Nach dem „Blues and more“-Festival Ende Juli bringt das Landesorchester Burgenland am 14. August gemeinsam mit herausragenden Solisten ABBA-Klassiker wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ und „The Winner Takes It All“ auf die Bühne, bevor zwei später Konstantin Wecker Lieder seines Lebens zum Besten gibt.