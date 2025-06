Feuerwehren kämpften wieder um den Landessieg

Beim Parallelbewerb, dem „Floriani-Cup 2025“, traten die zwölf schnellsten burgenländischen Bewerbsgruppen des Jahres 2024 um die begehrte Wandertrophäe an. Zillingtal holte sich dabei den Sieg, gefolgt von den Gruppen aus Jabing, Kulm und Markt St. Martin. Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf zollte am Ende allen Bewerbsgruppen großen Respekt und Anerkennung: „Der Jubiläumsbewerb in Mattersburg bestätigt eindrucksvoll die Schlagkraft und die Kameradschaft der burgenländischen Feuerwehren. Ich bin stolz auf unsere Feuerwehrmänner und -frauen.“