Sanierung des Hallenbads Neusiedl voll im Zeitplan

Eine Welle der Begeisterung geht durch den ganzen Bezirk: Die Bauarbeiten an dem Hallenbad in Neusiedl am See gehen zügig voran. „Schön zu sehen, wie viel bereits weitergegangen ist“, so Bürgermeisterin Elisabeth Böhm und Landesrat Heinrich Dorner bei einem Lokalaugenschein. Die Politik erwartet sich von dem millionenschweren Großprojekt kräftige Impulse für Wirtschaft und Tourismus.