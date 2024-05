„Gauder Hogmoar“: Die spannendsten Szenen im Video

Das traditionsreiche Ranggeln um den Titel „Gauder Hogmoar 2024“ im Zuge des Gauder Festes in Zell am Ziller zog am Samstag einmal mehr die Massen an. Die „Krone“ präsentiert diesen beliebten Bewerb seit fünf Jahren. Daher haben wir uns in diesem Jahr auch mit einem Kamerateam unter die Ranggler und Zuschauer gemischt. Neben Jubelstimmung gab es auch kritische Worte – siehe Video oben.