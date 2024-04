„Seit diesem Titel kennen sie uns überall“

Einer dieses Quartetts ist sogar ein Herr Doktor

Wie fühlt es sich an, wenn sich diese ganzen Mühen schließlich bezahlt machen? „Ich habe im Judo viele Titel erreicht, aber auf die Frage, welcher Erfolg im Sport der größte für mich war, lautet meine Antwort bis heute: der ,Gauder Hogmoar’. Das hat einen enormen Stellenwert“, erzählt Lindner, der übrigens Doktor der Volkswirtschaft ist. Und Gruber präzisiert: „Sobald du dich ,Gauder Hogmoar’ bezeichnen darfst, kennen sie dich wirklich überall – weit über das Zillertal hinaus.“ Und Anton Wurm, Obmann des Zillertaler Ranggelvereins, ist überzeugt: „Kommen erfolgreiche Skifahrer nach ihrem Karriereende zum Beispiel in ein Gasthaus, geraten sie schneller in Vergessenheit und werden nicht erkannt, als die vier Männer, die hier am Tisch sitzen.“