Polizei warnt vor Sex-Fallen und gefälschten Mails

„Sex-Erpressung“ – Scham als Druckmittel

Die Betroffenen erhalten über soziale Netzwerke oder Dating-Plattformen eine Einladung oder Freundschaftsanfrage einer ihnen unbekannten, attraktiven Person. Nach einer Kennenlernphase erfolgt die Aufforderung an das Opfer, in einen Videochat zu wechseln und sich dort nackt zu zeigen, anzüglich zu posieren oder zu masturbieren. Um glaubhaft zu wirken, macht das Gegenüber mitunter den ersten Schritt, indem sie sich nackt zeigt oder beginnt, sich vor der Zielperson zu befriedigen. „Die Täter zeichnen ihr Gegenüber auf und drohen dann mit der Veröffentlichung von Videos oder Nacktfotos in sozialen Netzwerken oder mit der Übermittlung an die Familie oder Freunde der Betroffenen. Dabei nutzen die Täter die Angst und Scham der Opfer als Druckmittel“, weiß Hans-Peter Seewald, Leiter der Kriminalprävention beim LKA in Tirol.