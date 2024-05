Wegleitner: „Badewanne morgen wieder auspacken“

Christian Wegleitner (Austria-Trainer): „Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir mit dem Ziel hineingehen, den Zuschauern was zu bieten und ein Ergebnis mitzunehmen, das uns für Dienstag am Leben lässt. Wenn man beobachtet, was heute passiert ist, ist einiges umgesetzt worden. Jetzt heißt es gut regenerieren, die Badewanne morgen wieder auspacken. Wir haben einen Tag mehr als diese Woche, das ist fast überlebensnotwendig, um vernünftig in das nächste Spiel gehen zu können. Wir sind am Ende schon ordentlich unter Druck gekommen, gegen eine sehr gute Hartberger Mannschaft. Uns war schon vor dem Spiel klar, es kommt eine Phase, in der wir leiden müssen. Das ist genau so eingetreten.“