FPÖ will jetzt mit Juristin im Rathaus aufräumen

Magistra für Sicherheit und Anstand

„Ich will diesen Sumpf gemeinsam mit den Bürgern trockenlegen!“ Mit dieser Ansage tritt jetzt Kerstin Liebl für die Freiheitlichen in Vösendorf in den Wahlkampfring. Die Magistra will als gelernte Juristin Sicherheit, Anstand und Gerechtigkeit in der Lokalpolitik hochhalten. Sie sieht Politik „als Dienst am Bürger“ und geht mit dem „System Koza“, wie sie es nennt, hart ins Gericht: „Es gibt ein paar Großkopferte, die immer glauben, dass sie es sich richten können. Da wird in den Hinterzimmern des Gemeindeamtes alles ausgepackelt und über die Bevölkerung drübergefahren.“