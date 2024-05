Verbrannte Erde und ein Sieger

Geschadet hat das Bürgermeister Hannes Koza am Ende des Tages am wenigsten: Ab sofort kann er mit einer absoluten Mehrheit in Vösendorf regieren. Zu befürchten ist aber, dass es auch nach der geschlagenen Wahl zu Anzeigen und Polit-Reibereien kommen wird. Denn die Diskussionen der vergangenen Wochen haben polarisiert, der Ort ist gespalten.