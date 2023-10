Graz kann sich nicht auf Israel-Flagge einigen

Für Aufregung sorgte am Dienstag ein Posting der Kommunistischen Jugend (KJÖ), in dem der Terror der Hamas in Israel verharmlost wurde. Die KPÖ hatte das Posting daraufhin verurteilt. Trotzdem will man keine Israel-Flagge am Rathaus aufhängen. Die Landtags-Parteien haben indes geschlossen eine Resolution unterzeichnet - die Kommunisten kritisieren allerdings, wie diese entstanden ist.