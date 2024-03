Keine Umsatzsteuer bis 2025 bei Solarenergie

Balkonkraftwerke und PV-Anlagen günstig wie nie

3000 PV-ANLAGEN wurden bisher in ganz Österreich installiert. Die Gesamtleistung aller Anlagen zusammen beträgt rund 20.000 kWp. Damit konnten bis 2024 bereits ca. 5600 Tonnen CO² pro Jahr eingespart werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Photovoltaik-Komplettlösungen werden so günstig wie nie zuvor. Auch Vorfinanzierung ist keine notwendig – von Anfang an erfolgt die Verrechnung mit Null Prozent Umsatzsteuer. Und beim Kauf einer PV-Anlage mit Stromspeicher spart man doppelt. Auch das platzsparende Neuprodukt Krone SolMate profitiert von der Umsatzsteuerbefreiung. Noch bis 31. März gibt es zudem die Möglichkeit, bei Bestellung eines Balkonkraftwerks von Krone Sonne ein iPhone 15 Pro zu gewinnen.