Von Haus zu Haus – Oh, du lieber heil’ger Florian

„Unser jüngster Bursche ist der Eierträger“, weiß Gemeindevorstand Andreas Kutej. Gut 170 Haushalte werden beim Florianisingen in Gösselsdorf, das alljährlich am Vorabend des 4. Mai stattfindet, besucht. In zwei Sprachen, auf Deutsch und auf Slowenisch, wird gesungen: „Oh, du lieber heil’ger Florian, gib auch du uns ein gutes Jahr, dass vor Hagel und vor Feuer die Ernte Herrgott uns bewahr . . .“