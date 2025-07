Im Skiverband bleibt fast alles beim Alten

Einen Gegenkandidaten gab es nicht – so war der Weg für die nächste Amtszeit geebnet! Bartl Gensbichler wurde am Freitag in Bergheim für vier weitere Jahre als Präsident des Salzburger Landesskiverbands gewählt. Dass der 68-Jährige noch einmal kandidieren möchte, hatte er bereits angekündigt, die „Krone“ berichtete.