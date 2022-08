Golfclub Klessheim: Land verlangt nur Mini-Pacht

Könnte das Land dreimal so viel Geld verlangen?

Ist der Pachtzins von acht Euro pro Quadratmeter angemessen? Darüber macht Stöckl keine Angaben. Es würden dazu keine seriösen Bewertungen existieren. Den Wert der gesamten Liegenschaft will er nicht beziffern. Denn: „Da nicht vorgesehen ist, Flächen in diesem Bereich zu verkaufen, gibt es keine Schätzwert-Gutachten.“ Laut SPÖ seien für Golfclubs Pachtzahlungen für 20 bis 30 Cent pro Quadratmeter branchenüblich. „In Zeiten der Teuerung kann auf Kosten der Steuerzahler auf keinen Cent möglicher Einnahmen verzichtet werden“, sagt SPÖ-Landtagsabgeordnete Karin Dollinger. Sie fordert die Landesregierung dazu auf, schnellstmöglich den „realen Pachtzins“ zu verlangen. Dieser sei dreimal so hoch wie im Moment.