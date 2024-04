Prinz William verspricht, sich um Kate zu kümmern

William schwang den Kochlöffel

Seinen ersten Auftritt nach der Pause absolvierte der 41-Jährige mit einem Lächeln im Gesicht am Donnerstagmittag in bei Surplus to Supper. Dort schwang William bei der Zubereitung von Spaghetti Bolognese nicht nur selbst den Kochlöffel, sondern sprach auch mit Freiwilligen und informierte sich darüber, wie die Wohltätigkeitsorganisation Lebensmittel von Herstellern und Händlern an Tafeln, Schulen und andere Institutionen verteilt, die ansonsten weggeworfen würden.