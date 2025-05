Nur Einzel-Titel fehlte: Spring Bowl voller Erfolg

Auch wenn ÖTV-Talent Thilo Behrmann im Finale des traditionsreichsten Jugend-Tennisturniers des Landes Nikita Bilozertsev (Ukr) mit 4:6, 4:6 unterlag, so nicht Vorjahresgewinner Nico Hipfl in die Siegerliste folgte. „Ich kann Nikita nur gratulieren, er hat sehr gut gespielt“, so der 17-jährige Wahl-Burgenländer und Schützling von Wolfgang Thiem. „Ich hatte hier eine tolle Woche.“ Dafür gab es im Doppel dieses ITF-Turniers einen Heimtriumph: Die beiden 16-jährigen Bastian Berenz (NÖ) und Gabriel Niedermayr (OÖ) schlugen im Finale Romain Andres (Fra) und Matyas Kozlovský (Tch) mit 6:4, 6:3.