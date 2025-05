Die SPÖ Burgenland fordert mehr Geld für die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Diese seien vom Bund „lange stiefmütterlich behandelt“ worden, etwa indem die Studienplatzfinanzierung über Jahre nicht an die Inflation angepasst worden sei, kritisiert Klubobmann Roland Fürst. Er spricht sich für eine jährliche Inflationsanpassung sowie zehn Prozent Forschungsförderung und Geld für Zusatzleistungen aus. „Die Untätigkeit des Bundes gefährdet die Zukunftsperspektiven junger Menschen.“ Die Hochschule Burgenland bildet derzeit rund 8400 Studierende in 70 Studien- und Lehrgängen in Eisenstadt und Pinkafeld aus. „Damit wird ein unglaublich wertvoller Beitrag zum Ausgleich des Fachkräftemangels geleistet“, so Fürst.