„Im Land wird gestohlen, als gäbe es kein Morgen“

Korruption ist in der Ukraine wie in vielen Ländern der früheren Sowjetunion in verbreitetes Problem, weshalb immer wieder befürchtet wird, dass auch Hilfsgelder des Westens in undurchsichtigen Kanälen versickern. Viele Bürger meinen, dass sich die Führung des Landes im Zuge der humanitären Unterstützung an Finanzhilfen bereichere. Das US-Magazin „Time“ hat kürzlich einen hochrangigen Beamten mit folgender Aussage zitiert: „In dem Land wird gestohlen, als gäbe es kein Morgen.“