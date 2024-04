US-Firma bleibt „bereit“ für Wiener Großarena

„Wien hat mehr zu bieten als Austin, Texas“

Leiweke ist überzeugt: Die Zukunft von Großveranstaltungen sind nicht berühmte Bands oder Stars, die von Stadt zu Stadt tingeln und dort jeweils an einem oder höchstens zwei Abenden auftreten, sondern – so Leiweke etwa mit Verweis auf die Konzerte von US-Sängerin Taylor Swift – Konzerte in Serie, zu denen Besucher auch von weiter her kommen. Das habe man zuletzt etwa in einer Arena in Austin im US-Bundesstaat Texas unter Beweis gestellt. Und Wien habe Besuchern „allemal mehr zu bieten als Austin“.