Nein steht: Scholz will Kiew keine Taurus liefern

Scholz will bei seinem Nein zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine bleiben, auch wenn die USA ihre ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von 300 Kilometern liefern sollten. Bei einer Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak sagte er am Mittwoch auf eine Frage danach: Was Taurus betreffe, „wird sich meine Entscheidung nicht ändern“.