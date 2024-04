Wie 1500 Bauern ihrem Minister die Leviten lasen

Die Polizei riet davon ab, Minister Norbert Totschnig begab sich trotzdem in die „Höhle des Löwen“: Der ÖVP-Spitzenpolitiker stand in Pfaffing in Oberösterreich bis zu 1500 wütenden Landwirten gegenüber, die Angst um ihre Existenz haben. Was die Bauern vom Minister wissen wollten und wofür sie ihn und die Bundesregierung kritisierten, lesen Sie hier.