„Naturwunda-Campingplatz“ sorgt für Verwunderung

Im Umkreis der Schlögener Schlinge sind zuletzt etliche Campingplätze aus dem Boden geschossen. Sie wurden u. a. in Schlögen, Wesenufer, Engelhartszell und Haibach errichtet. In der letztgenannten 1300-Einwohner-Gemeinde soll nun sogar eine zweite Stellfläche für Wohnwägen und Zeltplätze entstehen. Ein Gastronom plant auf seinem Grundstück am Rand der Ortschaft Inzell den „Naturwunda Campingplatz“. „Der Bedarf ist da. Wir haben ein Naturwunder, es muss aber auch bewirtschaftet werden, damit es den Bürgern und der Gastronomie etwas bringt“, ist VP-Bürgermeister Andreas Hinterberger dem Projekt zugeneigt. Im Gemeinderat wurde bereits die Einleitung eines Umwidmungsverfahrens beschlossen.