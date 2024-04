Aus blinder Eifersucht Mitarbeiter erstochen

Immer wieder Mitarbeiter verdächtigt

Er verdächtigte immer wieder Mitarbeiter, führte der Staatsanwalt aus, zuletzt eben den Bosnier, der keinen festen Wohnsitz hatte und in einem Zelt in Linz schlief. Am Tattag kamen die drei Männer – der Angeklagte, das spätere Opfer und der 19-Jährige – gemeinsam in einem Auto zum Lagerplatz. Während der 19-Jährige noch im Wagen saß und einparken wollte, stiegen die beiden anderen aus und der 40-Jährige ging sofort auf seinen vermeintlichen Nebenbuhler los. Dann zwang er den 19-Jährigen, ihn in ein Café zu fahren. Er werde jetzt noch einen Kaffee trinken und dann ins Gefängnis gehen, sagte er. Auch im Lokal soll er lautstark mitgeteilt haben, dass er jemanden getötet habe.