So wird Fliegerhorst in Langenlebarn nun heißen

„Geschichte der Republik mit jener der Militärfliegerei verbunden“

„Mit der Kombination dieser Namen ist es uns gelungen, die Geschichte und Gründung unserer Republik mit der Geschichte der Militärfliegerei in der 2. Republik zu verbinden. Leopold Figl, der nach den Qualen im KZ einer der Architekten unserer Nationen nach den Wirren des 2. Weltkrieges war und uns vor allem, gemeinsam mit Julius Raab, den Staatsvertrag und damit die Freiheit Österreichs brachte. Seine Worte ,Österreich ist frei‘ und ,Glaubt an dieses Österreich‘ sind jeder und jedem in unserem Land ein Begriff“, so die Verteidigungsministerin.