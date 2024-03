Soldaten wollen „ihrem Brumowski“ die Treue halten

Als „Heimathafen“ des Black-Hawk-Geschwaders und der neuen Leonardo-Helikopter macht der Fliegerhorst Brumowski gerne von sich reden. Jüngst geriet die Kaserne in Langenlebarn bei Tulln in Niederösterreicher aber aufgrund ihres Namensgebers in Turbulenzen. Doch die von einer Historikerkommission angestrebte Umbenennung kommt vor Ort gar nicht gut an.