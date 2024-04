Marcel Hirscher: Wunder-Comeback nimmt Formen an

Start für die Niederlande

Exakt fünf Jahre nach seinem Rücktritt plant der Salzburger laut „Krone“-Informationen seine Rückkehr in den Ski-Rennsport! Leider nicht für Österreich (Hirscher möchte niemandem einen Startplatz wegnehmen), sondern für die Niederlande. Also für die Heimat seiner Mutter. Geplant wäre demnach ein Comeback für eine Saison, also für den Winter 2024/25. Als Vorbereitung will der Doppel-Olympiasieger und achtfache Gesamt-Weltcup-Champion im Sommer ein Trainingscamp in Neuseeland bestreiten, dort zur Einstimmung auch FIS-Rennen bestreiten.