Ärzte holten Baby aus Bauch sterbender Mutter

Ärzte im Gazastreifen haben am Wochenende ein Baby per Kaiserschnitt aus dem Bauch seiner im Sterben liegenden Mutter entbunden. „Es ist ein Wunder, dass sie ungeachtet ihrer Atembeschwerden noch am Leben war“, sagte Sahib al-Shams, Direktor des Kuwaitischen Krankenhauses in Rafah. Das Neugeborene sei in stabilem Zustand, teilten Krankenhausmitarbeiter am Dienstag mit.