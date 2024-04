UNO erschüttert über Massengräber in Gaza

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, zeigte sich einer Sprecherin zufolge entsetzt über Berichte über Massengräber im Gazastreifen gezeigt. Angesichts des Grads der Zerstörung der Krankenhäuser Nasser in Khan Younis und Al-Shifa in Gaza-Stadt sowie Berichten über Massengräber mit Hunderten Leichen sei es nötig, Alarm zu schlagen, sagte Türks Sprecherin Ravina Shamdasani am Dienstag.