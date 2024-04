Klima-Protest legt Verkehr in Klagenfurt lahm

Am Tag der Erde wollten Vertreter der „Letzten Generation“ mit einem Fußmarsch durch Klagenfurt darauf aufmerksam machen, dass die Regierung in Sachen Klimaschutz noch immer viel zu langsam handelt. Und demzufolge bewegten sich die Teilnehmer auch genauso langsam den Völkermarkter Ring entlang. Für unzählige Autolenker wurde so der Nachhauseweg von der Arbeit zur zeitraubenden und nervenaufreibenden Qual.