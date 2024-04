Magersucht bleibt auch nach Corona ein Problem

Dass Corona auch abseits der Virenerkrankung gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche hatte – und hat –, lässt sich auch an den stark gestiegenen Anorexie-Fällen in OÖ ablesen. Die Zahlen von Magersuchtkranken, die stationär in den Spitälern behandelt wurden, häuften sich in den Corona-Jahren 2020 und 2021 massiv. Das geht aus der Beantwortung einer SPÖ-Anfrage an Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) hervor – siehe Grafik.