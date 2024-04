Auinger kündigt an: „Kein Geld mehr für S-Link“

Jetzt will der künftige Bürgermeister der Stadt beim S-Link den Geldhahn zudrehen: „Wir pulvern nicht mehr Millionen in dieses Projekt. Ich will zuerst wissen, wann die Bürgerbefragung stattfindet und das abwarten“, ließ Bernhard Auinger (SPÖ) am Mittwoch wissen. Es gehe um eine Ratenzahlung, die der amtierende Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) nicht mehr überwiesen habe, so Auinger, der das Projekt S-Link auf Sparflamme weiterfahren lassen will.