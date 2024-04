Überschwemmungen: China droht Jahrhundertflut

Tagelanger Starkregen hatte in großen Teilen der Provinz Guangdong zu einem Ansteigen der Flüsse geführt und eine Brücke einstürzen lassen (siehe Video oben). Insgesamt wurden mehr als 110.000 Menschen von den Wassermassen in Sicherheit gebracht. Für vier Personen kam die Hilfe laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua jedoch zu spät – sie kamen in der Flut ums Leben. Nach zehn weiteren Menschen wurde am Montag noch gesucht.